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الحكومة تخصص 16.47 فدانًا بقنا لإقامة محطة معالجة لمشروع الصرف الصحي

كتب : محمد أبو بكر

03:37 م 10/06/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

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وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمحافظة قنا لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بهدف دعم مشروعات البنية التحتية وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمحافظة.

مجلس الوزراء: تخصيص أرض لإقامة محطة معالجة بقنا

نص القرار على تخصيص قطعة أرض بمساحة 16.47 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية قرية الحلفاية بحري التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

مجلس الوزراء: دعم مشروع الصرف الصحي بنجع حمادي

وفقًا للقرار، سيتم استخدام الأرض المخصصة في إنشاء محطة معالجة ثنائية ضمن مشروع الصرف الصحي، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود الدولة في تطوير مرافق البنية الأساسية بالمحافظات.

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الصرف الصحي مجلس الوزراء محافظة قنــا مياه الشرب

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