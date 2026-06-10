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الحكومة تخصص 73 ألف فدان لصندوق تحيا مصر لتنفيذ مشروعات تنموية جديدة

كتب : محمد أبو بكر

03:37 م 10/06/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

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وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة كبيرة من أملاك الدولة الخاصة لصالح صندوق "تحيا مصر"، في إطار دعم المشروعات التنموية والخدمية التي ينفذها الصندوق.

مجلس الوزراء: تخصيص أكثر من 73 ألف فدان لصندوق تحيا مصر

نص مشروع القرار على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 73085.58 فدانًا، تقع ناحية طريق القاهرة – الواحات البحرية، لصالح صندوق "تحيا مصر".

مجلس الوزراء: الأرض مخصصة لتنفيذ مشروعات الصندوق

بحسب القرار، سيتم استخدام الأرض المخصصة في تنفيذ العديد من المشروعات التابعة لصندوق "تحيا مصر"، بما يدعم خطط التنمية ويعزز جهود الصندوق في تنفيذ المبادرات والمشروعات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي.

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المشروعات التنموية الواحات البحرية مجلس الوزراء صندوق تحيا مصر

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