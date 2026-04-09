انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:09 ص 09/04/2026

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 9-4-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الريال السعودي اليوم؟

انخفض سعر الريال اليوم وأمس بدعم دخول قوي للمستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة في أول رد فعل على التوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران بتعليق الحرب لمدة 15 يوما حتى التوصل لاتفاق نهائي خلال المفاوضات.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 14.11 جنيه للشراء، و14.18 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 14.11 جنيه للشراء، و14.18 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 14.11 جنيه للشراء، و14.17 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 14.08 جنيه للشراء، و14.18 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 14.13جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و14.18 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

