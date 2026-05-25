فقد سعر الدولار نحو 1.34 جنيه ما يعادل 2.5% من قيمته مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات شهر مايو الجاري مدعومًا بتحسن معنويات المستثمرين وعودة التدفقات الأجنبية إلى أدوات الدين المحلية، مع تصاعد التوقعات بقرب التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الإيرانية.



وهبط سعر الدولار إلى 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع، بختام تعاملات اليوم آخر يوم عمل للبنوك قبل إجازة عيد الأضحى، من 53.57 و53.67 جنيه على التوالي في نهاية أبريل الماضي، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري المنشورة على موقعه الإلكتروني.

كما واصل الدولار انخفاضه خلال تعاملات أمس بنحو 65 قرشًا، ليسجل 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

عودة المستثمرين الأجانب إلى أذون الخزانة

وقال عدد من مسؤولي الخزانة والتعاملات الدولية في بنوك محلية، لـ"مصراوي"، إن السوق شهدت خلال الأيام الأخيرة دخول مستثمرين أجانب لبيع الدولار والاتجاه نحو شراء أذون الخزانة بالجنيه، بالتزامن مع تزايد مؤشرات التهدئة السياسية في المنطقة.

وجاء ذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، أشار خلالها إلى قرب التوصل لاتفاق مع إيران لوقف الحرب، موضحًا أن اللمسات النهائية للاتفاق ما تزال قيد الإعداد.

وأضاف ترامب أنه أجرى اتصالات مع قادة السعودية والإمارات وقطر والبحرين وتركيا للتوصل إلى اتفاق نهائي يهدف إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

تقلبات حادة للدولار مع تحركات الأموال الساخنة

وشهدت تعاملات الأسبوع الماضي تحركات متباينة لسعر الدولار أمام الجنيه، بين ارتفاعات وانخفاضات متتالية، متأثرًا بعمليات دخول وخروج المستثمرين الأجانب من سوق أذون الخزانة، وسط حالة من الترقب لتطورات الصراع الإيراني الأمريكي وانعكاساته على الأسواق.

ومنذ بداية التوترات الإقليمية، فقد الجنيه نحو 10% من قيمته أمام الدولار، ليتراجع إلى مستويات قاربت 55 جنيهًا للدولار، قبل أن يستعيد جزءًا من خسائره ويتحرك حاليًا بين 52 و54 جنيهًا وفقًا لآليات العرض والطلب.

سعر صرف مرن لامتصاص الصدمات الخارجية

ويواصل البنك المركزي المصري تطبيق سياسة سعر الصرف المرن، التي تتيح تحديد سعر الدولار وفقًا لتحركات السوق، في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي.

