إعلان

الإتربي: العملاء سحبوا 9 مليارات جنيه من ماكينات ATM بالبنك الأهلي في يومين

كتب : منال المصري

12:21 ص 26/05/2026 تعديل في 12:45 ص

محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك، إن العملاء سحبوا 9 مليارات جنيه من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك الأهلي فقط خلال آخر يومين قبل إجازة عيد الأضحى.

تزامن سحب هذه المبالغ مع قدوم عيد الأضحى وصرف الرواتب والمعاشات وإقبال المصريين على شراء مستلزمات العيد.

كانت ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك شهدت تكدسا بين العملاء خلال خلال آخر يومين مما تسبب في وجود أكثر من صف من الطوابير بهدف سحب نقدية.
اشتكى العديد من العملاء بنفاذ النقدية في العديد من ماكينات الصراف الآلي وزيادة البحث على ماكينات أخرى لتنفيذ معاملاتهم

أكد مسؤولو البنوك وجود متابعة لحظية الماكينات الصراف الآلي وتغذيتها بطاقتها القصوى والتأكد من خلوها من أي أعطال تفاديا لخروجها من الخدمة.
وتتعاون البنوك مع شركات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي في الميادين والشوارع والمولات والنوادي وبجوار الفروع على مدار اليوم.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك الأهلي ماكينات الصراف الآلي محمد الأتربي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بحضور أحمد داود وسلمى أبو ضيف نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم "إذما"
زووم

بحضور أحمد داود وسلمى أبو ضيف نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم "إذما"
زيزو يتحدث عن العروض الخليجية وحقيقة هروبه من قمة الزمالك
رياضة محلية

زيزو يتحدث عن العروض الخليجية وحقيقة هروبه من قمة الزمالك
مصراوي يرصد عدم توافر السيولة المالية بماكينات الـ ATM بالجيزة
أخبار مصر

مصراوي يرصد عدم توافر السيولة المالية بماكينات الـ ATM بالجيزة
التموين: ضخ لحوم طازجة بمنافذ الوزارة بأسعار بين 350 و390 جنيهًا للكيلو
أخبار مصر

التموين: ضخ لحوم طازجة بمنافذ الوزارة بأسعار بين 350 و390 جنيهًا للكيلو
تركي آل الشيخ في "عزومة" بمنزل أحمد حلمي ومنى زكي.. صور وفيديو
زووم

تركي آل الشيخ في "عزومة" بمنزل أحمد حلمي ومنى زكي.. صور وفيديو

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان