قال محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك، إن العملاء سحبوا 9 مليارات جنيه من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك الأهلي فقط خلال آخر يومين قبل إجازة عيد الأضحى.

تزامن سحب هذه المبالغ مع قدوم عيد الأضحى وصرف الرواتب والمعاشات وإقبال المصريين على شراء مستلزمات العيد.

كانت ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك شهدت تكدسا بين العملاء خلال خلال آخر يومين مما تسبب في وجود أكثر من صف من الطوابير بهدف سحب نقدية.

اشتكى العديد من العملاء بنفاذ النقدية في العديد من ماكينات الصراف الآلي وزيادة البحث على ماكينات أخرى لتنفيذ معاملاتهم



أكد مسؤولو البنوك وجود متابعة لحظية الماكينات الصراف الآلي وتغذيتها بطاقتها القصوى والتأكد من خلوها من أي أعطال تفاديا لخروجها من الخدمة.

وتتعاون البنوك مع شركات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي في الميادين والشوارع والمولات والنوادي وبجوار الفروع على مدار اليوم.