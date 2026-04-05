ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد 5-4-2026، بينما انخفض في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

بنك مصر: 14.41 جنيه للشراء، و14.48 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 14.41 جنيه للشراء، و14.48 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 14.38 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و14.47 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

البنك التجاري الدولي: 14.44 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش، و14.48 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.