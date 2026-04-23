تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري لأول مرة منذ 9 أشهر بشكل طفيف بنحو 1% خلال مارس على أساس شهري في أول شهر للحرب الأمريكية الإيرانية بالمنطقة.

بحسب بيانات البنك المركزي، فإن صافي أصول البنك المركزي انخفض إلى نحو 15.5 مليار دولار بنهاية مارس هبوطاً من نحو 15.63 مليار دولار في فبراير.

لماذا هبط صافي الأصول الأجنبية للمركزي؟

يأتي ذلك تحت ضغط هبوط سعر الجنيه إلى أدنى مستوى مقابل الدولار خلال مارس ليلامس مستوى 55 جنيها لكل دولار بسبب خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة.

بحسب بيانات المركزي المصري، فقد تم احتساب سعر الصرف عند 47.97 جنيه لكل دولار في فبراير و54.64 جنيه في مارس.

خروج الأموال الساخنة

خلال مارس الماضي خرج نحو 10 مليارات دولار استثمار أجنبي في أذون الخزانة المحلية وسط مخاوف تصاعد الصراع بالمنطقة قبل أن يبدأ الأجانب في العودة تدريجيا بنحو 3 مليارات دولار خلال أبريل.