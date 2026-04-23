فائض صافي الأصول الأجنبيه للبنك المركزي يتراجع في مارس لأول مرة منذ 9 أشهر.. لماذا؟

كتب : منال المصري

03:17 ص 23/04/2026

تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري لأول مرة منذ 9 أشهر بشكل طفيف بنحو 1% خلال مارس على أساس شهري في أول شهر للحرب الأمريكية الإيرانية بالمنطقة.

بحسب بيانات البنك المركزي، فإن صافي أصول البنك المركزي انخفض إلى نحو 15.5 مليار دولار بنهاية مارس هبوطاً من نحو 15.63 مليار دولار في فبراير.

لماذا هبط صافي الأصول الأجنبية للمركزي؟

يأتي ذلك تحت ضغط هبوط سعر الجنيه إلى أدنى مستوى مقابل الدولار خلال مارس ليلامس مستوى 55 جنيها لكل دولار بسبب خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة.
بحسب بيانات المركزي المصري، فقد تم احتساب سعر الصرف عند 47.97 جنيه لكل دولار في فبراير و54.64 جنيه في مارس.

خروج الأموال الساخنة

خلال مارس الماضي خرج نحو 10 مليارات دولار استثمار أجنبي في أذون الخزانة المحلية وسط مخاوف تصاعد الصراع بالمنطقة قبل أن يبدأ الأجانب في العودة تدريجيا بنحو 3 مليارات دولار خلال أبريل.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طلبات إحاطة بسبب ارتفاع إيجارات أراضي "الأوقاف".. ومطالب باستدعاء الوزير
أخبار مصر

طلبات إحاطة بسبب ارتفاع إيجارات أراضي "الأوقاف".. ومطالب باستدعاء الوزير
أسماء أبو اليزيد تظهر مع زوجها في نيويورك.. والجمهور:"حامل في الشهر الكام"-
زووم

أسماء أبو اليزيد تظهر مع زوجها في نيويورك.. والجمهور:"حامل في الشهر الكام"-
أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر.. والجمهور:"شكلك فيه بيبي بالطريق"-صور
زووم

أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر.. والجمهور:"شكلك فيه بيبي بالطريق"-صور

لا تهاون في حق الشعب.. التنمية المحلية تعلن استعادة 13 موقعاً تمهيداً لطرحها
أخبار مصر

لا تهاون في حق الشعب.. التنمية المحلية تعلن استعادة 13 موقعاً تمهيداً لطرحها
نهاية هوس "التريند".. سقوط صانع محتوى حرض على البلطجة وخدش الحياء بالجيزة
حوادث وقضايا

نهاية هوس "التريند".. سقوط صانع محتوى حرض على البلطجة وخدش الحياء بالجيزة

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟