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حتى 50 قرشا.. هبوط مفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:43 ص 09/06/2026 تعديل في 10:44 ص

سعر الدولار

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هبط سعر الدولار بشكل مفاجئ مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 25 و50 قرشًا، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 9-6-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.72 جنيه للشراء، و51.82 جنيه للبيع، بتراجع 38 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

51.85 جنيه للشراء، و51.95 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

51.72 جنيه للشراء، و51.82 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

51.6 جنيه للشراء، و51.7 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

51.6 جنيه للشراء، و51.7 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا للشراء والبيع.

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سعر الدولار البنك الأهلي المصري سعر الدولار اليوم

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