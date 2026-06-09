حتى 50 قرشا.. هبوط مفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الدولار
هبط سعر الدولار بشكل مفاجئ مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 25 و50 قرشًا، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 9-6-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟
انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.
أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
51.72 جنيه للشراء، و51.82 جنيه للبيع، بتراجع 38 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر:
51.85 جنيه للشراء، و51.95 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
51.72 جنيه للشراء، و51.82 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية:
51.6 جنيه للشراء، و51.7 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
51.6 جنيه للشراء، و51.7 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا للشراء والبيع.