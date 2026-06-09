هبط سعر الدولار بشكل مفاجئ مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 25 و50 قرشًا، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 9-6-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.72 جنيه للشراء، و51.82 جنيه للبيع، بتراجع 38 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

51.85 جنيه للشراء، و51.95 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

51.72 جنيه للشراء، و51.82 جنيه للبيع، بتراجع 35 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

51.6 جنيه للشراء، و51.7 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

51.6 جنيه للشراء، و51.7 جنيه للبيع، بتراجع 50 قرشًا للشراء والبيع.