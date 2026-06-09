انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9-6-2026، مقارنة بمستواه أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.74 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.8 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك مصر: 13.72 جنيه للشراء، و13.78 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.74 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و13.8 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.68 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و13.77 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

البنك التجاري الدولي: 13.73 جنيه للشراء، و13.77 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.