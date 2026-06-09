انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 38 و53 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 9-6-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟

انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.67 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع، بتراجع 43 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

51.67 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع، بتراجع 43 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

51.67 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع، بتراجع 40 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

51.67 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع، بتراجع 43 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

51.65 جنيه للشراء، و51.75 جنيه للبيع، بتراجع 45 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

51.67 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع، بتراجع 38 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة:

51.65 جنيه للشراء، و51.75 جنيه للبيع، بتراجع 40 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

51.65 جنيه للشراء، و51.75 جنيه للبيع، بتراجع 43 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

51.66 جنيه للشراء، و51.76جنيه للبيع، بتراجع 45 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

51.72 جنيه للشراء، و51.82 جنيه للبيع، بتراجع 53 قرشًا للشراء والبيع.