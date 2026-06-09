سعر الدولار يواصل الانخفاض مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات الثلاثاء
كتب : آية محمد
سعر الدولار
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 38 و53 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 9-6-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟
انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
51.67 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع، بتراجع 43 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر:
51.67 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع، بتراجع 43 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
51.67 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع، بتراجع 40 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية:
51.67 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع، بتراجع 43 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
51.65 جنيه للشراء، و51.75 جنيه للبيع، بتراجع 45 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
51.67 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع، بتراجع 38 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة:
51.65 جنيه للشراء، و51.75 جنيه للبيع، بتراجع 40 قرشًا للشراء والبيع.
كريدي أجريكول:
51.65 جنيه للشراء، و51.75 جنيه للبيع، بتراجع 43 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
51.66 جنيه للشراء، و51.76جنيه للبيع، بتراجع 45 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
51.72 جنيه للشراء، و51.82 جنيه للبيع، بتراجع 53 قرشًا للشراء والبيع.