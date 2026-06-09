انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9-6-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.73 جنيه للشراء، و13.79 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.05 جنيه للشراء، و14.09 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 134.91 جنيه للشراء، بتراجع 24 قرشًا، و137.32 جنيه للبيع، بتراجع 26 قرشًا.

سعر الريال القطري: 13.11 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و14.2 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الدينار الأردني: 72.05 جنيه للشراء، بتراجع 12 قرشًا، و73.13 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 163.38 جنيه للشراء، بتراجع 29 قرشًا، و168.55 جنيه للبيع، بتراجع 55 قرشًا.