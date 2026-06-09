انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9-6-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 59.61 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و59.85 جنيه للبيع، بزيادة 43 قرشًا.

بنك مصر: 59.59 جنيه للشراء، و59.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 59.59 جنيه للشراء، بتراجع 6 قروش، و59.84 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك الإسكندرية: 59.57 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و59.82 جنيه للبيع، بتراجع 46 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 59.57 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و59.8 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.