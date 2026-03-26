ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:34 ص 26/03/2026

سعر الريال

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 26-3-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 13.99 جنيه للشراء، و14.07 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.


بنك مصر: 13.97 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و14.05 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.


بنك القاهرة: 14 جنيهًا للشراء، و14.07 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.


بنك الإسكندرية: 13.97 جنيه للشراء، و14.07 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.


البنك التجاري الدولي: 14.03 جنيه للشراء، بزيادة 5 قروش، و14.08 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.

سعر الريال البنك الأهلي المصري بنك مصر

