قرر أحمد كجوك وزير المالية، تقديم مواعيد صرف متأخرات مستحقات العاملين بالدولة عن شهر مارس الحالي لتبدأ ٧ أبريل المقبل مراعاة لأعياد الأخوة المسيحيين.

صرف مرتبات أبريل ومايو

كما قرر الوزير، بدء صرف مرتبات أبريل ومايو ٢٠٢٦ يوم ١٩ من كل شهر؛ للتيسير على العاملين بالدولة، لافتًا إلى أننا نسعى للتسهيل على المواطنين، وتعزيز قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية.

وأضاف الوزير، أنه تم التنسيق مع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية للدولة للعمل على بدء إجراءات تبكير صرف متأخرات شهر مارس، وكذلك تقديم صرف مرتبات شهري أبريل ومايو ٢٠٢٦

متأخرات مستحقات العاملين والمرتبات

وقال د. أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم بدء إتاحة مستحقات العاملين بالدولة في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأكد أن متأخرات مستحقات العاملين والمرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.