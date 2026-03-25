سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأربعاء

كتبت- آية محمد:

09:49 ص 25/03/2026

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 25-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.



أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم



البنك الأهلي المصري: 52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع.


بنك مصر: 52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع.



بنك القاهرة: 52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع.



البنك التجاري الدولي: 52.65 جنيه للشراء، و52.75 جنيه للبيع.



بنك قناة السويس: 52.66 جنيه للشراء، و52.76 جنيه للبيع.



بنك البركة: 52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع.



كريدي أجريكول: 52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع.



بنك الإسكندرية: 52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع.



بنك التعمير والإسكان: 52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع.



مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.66 جنيه للشراء، و52.76 جنيه للبيع.

