



استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 25-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.





أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم





البنك الأهلي المصري: 52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع.



بنك مصر: 52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع.





بنك القاهرة: 52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع.





البنك التجاري الدولي: 52.65 جنيه للشراء، و52.75 جنيه للبيع.





بنك قناة السويس: 52.66 جنيه للشراء، و52.76 جنيه للبيع.





بنك البركة: 52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع.





كريدي أجريكول: 52.6 جنيه للشراء، و52.7 جنيه للبيع.





بنك الإسكندرية: 52.63 جنيه للشراء، و52.73 جنيه للبيع.





بنك التعمير والإسكان: 52.5 جنيه للشراء، و52.6 جنيه للبيع.





مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.66 جنيه للشراء، و52.76 جنيه للبيع.