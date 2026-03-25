مركز سيطرة الطوارئ بالقاهرة يكشف خطط إدارة أزمة الطقس السيئ في مصر (فيديو)

كتب : أحمد العش

02:46 م 25/03/2026
قال عبد الناصر عبد الواحد، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، إن المركز يتابع بشكل مستمر جميع تجمعات المياه ومشاكل الشوارع الناتجة عن الأمطار، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والشركة العامة للكهرباء، مؤكداً جاهزية فرق الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع أي بلاغات.

وأشار "عبد الواحد" خلال بث مباشر لمصراوي، إلى أن المركز تلقى استعداداته منذ أمس، بعد إشعارات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتم نشر جميع الشفاطات بنسبة 100% في مختلف أحياء المحافظة، مع تفعيل غرف العمليات في 38 حي، لمتابعة الموقف أولاً بأول.

تفاصيل الخطط التنفيذية لمواجهة تجمعات المياه بالقاهرة

وأوضح مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، أن الأولوية دائمًا تعطى للمحاور الرئيسية والشوارع الكبرى، ثم الانتقال إلى الشوارع الفرعية، مشيرًا إلى وجود خطط جاهزة للتعامل مع الطقس السيء بحسب توقعات الأرصاد، إذ تختلف نسب الشفاطات المنشورة حسب شدة الحالة الجوية.

وأضاف أن المركز يتلقى البلاغات من المواطنين عبر الرقمين 114 و15496، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لضمان سرعة الاستجابة لأي شكوى أو بلاغ.

"مركز الطوارئ بالقاهرة": تنسيق مستمر مع كافة الجهات المعنية

وأكد عبد الناصر عبد الواحد، أن هناك تعاونًا لحظيًا ومستمرًا مع كل من شركة المياه والصرف الصحي، هيئة النظافة، ورجال المرور، لتفادي أي حوادث أو مشاكل نتيجة الأمطار، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين بالابتعاد عن الأشجار الكبيرة والمناطق الخطرة أثناء هطول الأمطار، لضمان سلامتهم.

جهود محافظ القاهرة في متابعة إدارة أزمة الطقس السيئ

واختتم مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، بالإشارة إلى أن محافظ القاهرة يتابع الحالة منذ الصباح الباكر، ويقوم بجولات ميدانية للاطمئنان على سير الأمور، مع رصد لحظي عبر الشاشات لمتابعة أي تجمعات مياه أو طوارئ على الأرض.

الطقس حالة الطقس اليوم العاصفة في مصر أماكن سقوط الأمطار الأمطار الرعدية موعد تحسن الطقس أزمة الطقس السيئ

