التعليم أولًا.. وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل

تصوير- آية أيمن:

شهدت منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، حالة من التقلبات الجوية الحادة، تمثلت في سقوط كثيف لحبات البرد المصحوبة بأمطار غزيرة، ما أدى إلى إرباك الحركة المرورية في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية.

"مصراوي" يوثق عاصفة برد تضرب المهندسين

ووثّقت عدسات "مصراوي" لحظات تساقط البرد بشكل مكثف، إذ غطّت حبات الثلج أجزاءً من الطرق والأرصفة، وسط دهشة المواطنين الذين فوجئوا بشدة الظاهرة في هذا التوقيت من العام.

الأرصاد تحذر من استمرار الأمطار الرعدية

وحذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في سياق متصل، من استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، إلى جانب القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء ومدن القناة.

وأوضحت "الأرصاد" أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، ومصحوبة بتساقط لحبات البرد، بالإضافة إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، ما يؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

