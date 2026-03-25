شهدت مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء تقلبات جوية مفاجئة، حيث غطت السحب سماء المدينة، تلاها تساقط أمطار غزيرة مع دوي الرعد، في حين شهدت باقي المدن أجواء غائمة، ما استدعى رفع حالة الطوارئ القصوى وتفعيل خطط مواجهة الطقس السيئ.

تفعيل خطة الطوارئ ومعدات التعامل مع الأمطار

أوضح المهندس حسني راشد، رئيس المدينة، أنه تم تفعيل خطة الطوارئ، مع تجهيز معدات الحملة وسيارات شفط المياه للتعامل الفوري مع تجمعات المياه بعد توقف الأمطار، بالإضافة إلى التنسيق مع إدارة المرور لنشر الحملات المرورية على الطريق الدولي والساحلي للحد من السرعات حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأكد أن جميع الطرق تعمل بشكل طبيعي ولم يتم إغلاق أي منها حتى الآن، مع استمرار تنسيق كافة الجهات المعنية لمجابهة تداعيات السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة.

متابعة مباشرة من المحافظ

يتابع اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، من داخل غرفة العمليات والطوارئ بالمحافظة، تداعيات موجة الأمطار، موجّهًا شركة المياه والكهرباء والموارد المائية برفع أعلى درجات الاستعداد، وإزالة الإطماءات، وشفط تجمعات المياه فور توقف الأمطار.

وشدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع الأجهزة التنفيذية، وتحرك فرق العمل بمختلف المدن بشكل فوري للتعامل مع أي تجمعات مياه، مع استمرار المتابعة اللحظية والتنسيق الكامل بين جميع الجهات لضمان سرعة الاستجابة وحماية المواطنين.