محافظ سوهاج يتابع تداعيات سوء الأحوال الجوية من مركز السيطرة

كتب : عمار عبدالواحد

02:42 م 25/03/2026

اللواء طارق راشد محافظ سوهاج

تابع اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، أحوال الطقس وجهود الوحدات المحلية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والاستعداد الكامل لمواجهة أي تداعيات للتقلبات الجوية وموجة الطقس السيئ.

جاء ذلك بحضور السيد كمال سليمان نائب المحافظ، حيث تم استعراض الموقف العام للأحوال الجوية وجهود الأجهزة التنفيذية في التعامل مع أي طوارئ محتملة على مستوى المحافظة.

توجيهات مشددة برفع درجة الاستعداد

وشدد محافظ سوهاج على مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة التقلبات المناخية والظواهر الطبيعية غير المعتادة، خاصة على الطرق السريعة، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية ورفع جاهزية غرف العمليات على مدار الساعة.

كما أكد المحافظ أهمية التواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتأهب لأي مخاطر محتملة، مع جاهزية فرق التدخل السريع للحد من الآثار السلبية والحفاظ على سلامة المواطنين.

جاهزية المستشفيات والإسعاف والحماية المدنية

ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات ومرفق الإسعاف والحماية المدنية، مع استمرار المتابعة اللحظية لضمان سرعة التدخل والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو طوارئ على مستوى المحافظة.

كما شدد على استمرار المتابعة على مدار الساعة من خلال مركز السيطرة وغرفة العمليات بالتنسيق مع كافة الوحدات المحلية والجهات المختصة، لضمان حماية المواطنين وتقليل آثار سوء الأحوال الجوية.

أرقام التواصل مع غرفة العمليات

وخصصت محافظة سوهاج عدداً من وسائل التواصل للإبلاغ عن أي آثار سلبية ناتجة عن موجة الطقس السيئ، وهي:
الخط الساخن لمحافظة سوهاج: 114
غرفة العمليات: 093/4608073
واتس آب: 01111629164
إدارة الأزمات: 093/2130134

محافظ سوهاج سوء الأحوال الجوية مركز سيطرة الشبكة الوطنية طوارئ سوهاج التقلبات المناخية غرفة العمليات الحماية المدنية الإسعاف

