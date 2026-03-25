الطقس| جهاز حدائق أكتوبر يواصل سحب مياه الأمطار- صور

كتب : محمد عبدالناصر

02:43 م 25/03/2026
    مياه الأمطار
    مياه الأمطار
    مياه الأمطار
    مياه الأمطار
    مياه الأمطار
    مياه الأمطار
    مياه الأمطار
    مياه الأمطار

واصل جهاز مدينة حدائق أكتوبر تنفيذ أعمال سحب وتصريف مياه الأمطار بجميع المحاور والقطاعات على مستوى المدينة.

وأكد الجهاز أنه لا توجد أي طرق مغلقة حتى الآن، حيث تسير الحركة المرورية بصورة طبيعية، مع استمرار الانتشار الميداني لفرق الطوارئ والمعدات للتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه.

وبحسب بيان، في إطار خطة مواجهة الأمطار، تم الدفع بعدد 12 عربة شفط مياه متنوعة، شملت عربة سيول، وكباش، و10 عربات مجهزة (2 كابينة)، إلى جانب تعزيز فرق العمل بعدد 10 مهندسين و15 مشرفًا وأكثر من 100 عامل بمختلف مواقع العمل.

كما تستمر أعمال متابعة محطات الرفع على مدار الساعة لضمان كفاءتها التشغيلية والعمل بكامل طاقتها، مع التأكيد على استقرار وانتظام خدمة مياه الشرب في معظم مناطق المدينة.

ونظرًا لارتفاع مناسيب المياه بمحطات الرفع، تم اتخاذ إجراء احترازي يتمثل في تخفيض وقطع المياه ببعض المناطق، على أن يتم إعادة ضخ المياه خلال مدة لا تتجاوز 3 ساعات كحد أقصى فور استقرار الأحوال الجوية.

وأكد الجهاز استمرار العمل على مدار 24 ساعة حتى الانتهاء الكامل من سحب كافة تجمعات مياه الأمطار، مشددًا على عدد من الإرشادات، أبرزها:

- يفضل تجنب المرور من طريق النايل سات قدر الإمكان
- الالتزام بالطرق البديلة
- توخي الحذر أثناء القيادة

وفي حال رصد أي تجمعات مياه، دعا الجهاز المواطنين إلى التواصل عبر الخط الساخن 15100.

