مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

- -
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

إنبي

- -
20:00

بتروجت

الدوري المغربي

الفتح الرباطي

- -
21:00

الوداد البيضاوي

كرة السلة

الاتحاد السكندري

- -
18:00

الزمالك

كرة السلة

الأهلي

- -
20:30

المصرية للاتصالات

جميع المباريات

مفاجأة.. نجل كريستيانو رونالدو في تدريبات ريال مدريد.. ما القصة؟

كتب : محمد عبد السلام

01:22 م 25/03/2026

نجل كريستيانو رونالدو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفاد موقع ذا أثليتك بأن كريستيانو رونالدو جونيور يشارك حاليا في تدريبات أكاديمية ريال مدريد.

كريستيانو رونالدو جونيور يتدرب في أكاديمية ريال مدريد

وأوضح التقرير أن نجل كريستيانو رونالدو يتدرب مع فريق تحت 16 عاما داخل النادي، في خطوة تعد تمهيدا لانضمامه رسميا إلى الأكاديمية خلال الفترة المقبلة.

مسيرة رونالدو جونيور قبل ريال مدريد

ويلعب رونالدو جونيور في الوقت الحالي ضمن صفوف النصر السعودي، مثل والده، كما سبق له تمثيل فرق الفئات السنية في مانشستر يونايتد ويوفنتوس خلال فترات تواجد والده في الناديين.

ويذكر أن كريستيانو رونالدو يعد الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد، بعدما أحرز 450 هدفا خلال 438 مباراة.

كما خاض رونالدو جونيور 6 مباريات مع منتخب البرتغال تحت 16 عاما، ونجح في تسجيل هدف واحد.

أحدث الموضوعات

الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
الرعاية الصحية: رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لمواجهة الأمطار الغزيرة
الطقس السيئ.. أمطار تضرب بورسعيد مع رفع حالة الطوارئ (فيديو وصور)
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
مصدر إيراني لـ"رويترز": باكستان سلمتنا مقترحًا أمريكياً من 15 بندًا
أخبار

المزيد

