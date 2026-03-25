أفاد موقع ذا أثليتك بأن كريستيانو رونالدو جونيور يشارك حاليا في تدريبات أكاديمية ريال مدريد.

كريستيانو رونالدو جونيور يتدرب في أكاديمية ريال مدريد

وأوضح التقرير أن نجل كريستيانو رونالدو يتدرب مع فريق تحت 16 عاما داخل النادي، في خطوة تعد تمهيدا لانضمامه رسميا إلى الأكاديمية خلال الفترة المقبلة.

مسيرة رونالدو جونيور قبل ريال مدريد

ويلعب رونالدو جونيور في الوقت الحالي ضمن صفوف النصر السعودي، مثل والده، كما سبق له تمثيل فرق الفئات السنية في مانشستر يونايتد ويوفنتوس خلال فترات تواجد والده في الناديين.

ويذكر أن كريستيانو رونالدو يعد الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد، بعدما أحرز 450 هدفا خلال 438 مباراة.

كما خاض رونالدو جونيور 6 مباريات مع منتخب البرتغال تحت 16 عاما، ونجح في تسجيل هدف واحد.