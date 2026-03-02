قفزة في سعر الدولار ليقترب من حاجز 50 جنيهًا لأول مرة منذ 10 أشهر

قفز سعر الدولار في مستهل تعاملات اليوم الاثنين مقابل الجنيه بنحو 90 قرشًا مقارنةً بنهاية تعاملات أمس، ليقترب من حاجز الـ50 جنيهًا لأول مرة منذ 10 أشهر، في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية وتأثيرها على الأسواق.

أسعار الدولار في 4 بنوك كبرى في بداية التعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 49.7 جنيهًا للشراء و49.8 جنيهًا للبيع، بزيادة 90 قرشًا.

بنك مصر: 49.7 جنيهًا للشراء و49.8 جنيهًا للبيع، بارتفاع 90 قرشًا.

بنك القاهرة: 49.6 جنيهًا للشراء و49.7 جنيهًا للبيع، بزيادة 80 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 49.2 جنيهًا للشراء و49.3 جنيهًا للبيع، بارتفاع 40 قرشًا.