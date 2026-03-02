إعلان

قفزة في سعر الدولار ليقترب من حاجز 50 جنيهًا لأول مرة منذ 10 أشهر

كتب : منال المصري

11:04 ص 02/03/2026

سعر الدولار

قفز سعر الدولار في مستهل تعاملات اليوم الاثنين مقابل الجنيه بنحو 90 قرشًا مقارنةً بنهاية تعاملات أمس، ليقترب من حاجز الـ50 جنيهًا لأول مرة منذ 10 أشهر، في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية وتأثيرها على الأسواق.

أسعار الدولار في 4 بنوك كبرى في بداية التعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 49.7 جنيهًا للشراء و49.8 جنيهًا للبيع، بزيادة 90 قرشًا.

بنك مصر: 49.7 جنيهًا للشراء و49.8 جنيهًا للبيع، بارتفاع 90 قرشًا.

بنك القاهرة: 49.6 جنيهًا للشراء و49.7 جنيهًا للبيع، بزيادة 80 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 49.2 جنيهًا للشراء و49.3 جنيهًا للبيع، بارتفاع 40 قرشًا.

