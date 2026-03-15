ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 قروش و12 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 15-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 52.48 جنيه للشراء، و52.58 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 52.48 جنيه للشراء، و52.58 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 52.47 جنيه للشراء، و52.57 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 52.48 جنيه للشراء، و52.58 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 52.57 جنيه للشراء، و52.67 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 52.45 جنيه للشراء، و 52.55 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 52.47 جنيه للشراء، و52.57 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 52.48 جنيه للشراء، و52.58 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 52.48 جنيه للشراء، و52.58 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.62 جنيه للشراء، و52.72 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.