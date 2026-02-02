سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 قروش و14 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 2-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.03 جنيه للشراء، و47.13 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 47 جنيهًا للشراء و47.1 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.03 جنيه للشراء، و47.13 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 46.95 جنيه للشراء، و47.05 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيهًا للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.04 جنيه للشراء، و47.14 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.