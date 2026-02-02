ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و17 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 2-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.05 جنيه للشراء، بتراجع 25 قرشًا، و47.15 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.

بنك قناة السويس: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.05 جنيه للشراء، و47.15 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.05 جنيه للشراء، و47.15 جنيهًا للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.