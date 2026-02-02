ارتفع في 4 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتبت- آية محمد:
سعر صرف الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و17 قرشًا، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 2-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.05 جنيه للشراء، بتراجع 25 قرشًا، و47.15 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.
بنك قناة السويس: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.05 جنيه للشراء، و47.15 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 47.1 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.05 جنيه للشراء، و47.15 جنيهًا للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.