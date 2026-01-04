نمت حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة المحلية بموازنة مصر بمعدل يصل إلى 25% خلال أول 5 أشهر من العام الحالي على أساس سنوي من (يوليو إلى نوفمبر 2025) إلى 167.5 مليار جنيه، وفق التقرير الشهري الصادر لوزارة المالية.

تقر المالية ضرائب على العائد المستحق من أذون وسندات الخزانة بنحو 10% من إجمالي العائد للمستثمرين الأجانب و15% للمستثمرين العرب، و20% للمستثمرين المحللين سواء أفراد أو شركات.

ارتفعت الإيرادات الضريبية بمعدل 35% خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري على أساس سنوي إلى 961.6 مليار جنيه لتعادل 87.5% من إجمالي إيرادات الموازنة.