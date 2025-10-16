الاتحاد الأوروبي يستعد لصرف حزمة بـ4 مليارات يورو لمصر

مصراوي- وكالات:

يستعد الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات ومشروعات جديدة بقيمة 4 مليارات يورو ضمن الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبي لمصر، خلال القمة المشتركة بين الجانبين في بروكسل، وفق ما قالته أنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر.

جاءت تصريحات السفيرة للعربية بيزنس اليوم حيث هذه الحزمة المقدمة من الاتحاد الأوروبي تأتي ضمن برنامج تمويلي إجمالي يبلغ 7.4 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري.

وأوضحت أن 1.8 مليار يورو من هذه الحزمة ستنفذ بالتعاون مع المؤسسات المالية الأوروبية، فيما سيتم توقيع اتفاقيات منح بقيمة 600 مليون يورو تُوجه لمجالات الطاقة النظيفة والاستدامة والاقتصاد الأخضر خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع بدء صرف أولى المنح خلال العام الجاري.