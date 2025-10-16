إعلان

الاتحاد الأوروبي يستعد لصرف حزمة بـ4 مليارات يورو لمصر

كتب : مصراوي

03:36 م 16/10/2025

مصر والاتحاد الأوروبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي- وكالات:

يستعد الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات ومشروعات جديدة بقيمة 4 مليارات يورو ضمن الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبي لمصر، خلال القمة المشتركة بين الجانبين في بروكسل، وفق ما قالته أنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر.

جاءت تصريحات السفيرة للعربية بيزنس اليوم حيث هذه الحزمة المقدمة من الاتحاد الأوروبي تأتي ضمن برنامج تمويلي إجمالي يبلغ 7.4 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري.

وأوضحت أن 1.8 مليار يورو من هذه الحزمة ستنفذ بالتعاون مع المؤسسات المالية الأوروبية، فيما سيتم توقيع اتفاقيات منح بقيمة 600 مليون يورو تُوجه لمجالات الطاقة النظيفة والاستدامة والاقتصاد الأخضر خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع بدء صرف أولى المنح خلال العام الجاري.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الاتحاد الأوروبي مصر حزمة الدعم الأوروبي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تعديل أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل
ترتيب جواز السفر المصري عالميًا.. وهذه الدول التي يمكن دخولها بدون تأشيرة
"النواب" يوافق على تعديل صياغة نص دخول المنازل دون إذن
"النواب" يؤجل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
في أسبوعين.. تراجع أسعار 20 سيارة جديدة بمصر حتى مليون جنيه