صندوق النقد: إجراء المراجعة الـ 5 و6 لبرنامج مصر أول ديسمبر المقبل

قالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي، إن المراجعتان الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر من المقرر إجراؤهما في أوائل ديسمبر المقبل.

وأوضحت خلال مؤتمر صحفي اليوم أن الأداء الاقتصادي الكلي في مصر يشهد تحسنا، إذ يتعزز النمو وتتحسن مؤشرات الانضباط المالي لكن لا يزال يواجه بعض مواطن الضعف، والمتمثلة في ارتفاع مستوى الدين، وارتفاع احتياجات التمويل، واستمرار الحضور القوي للدولة في الاقتصاد.

كان صندوق النقد الدولي أرجأ الموافقة على الشريحة الخامسة في يوليو الماضي ودمجها مع الشريحة السادسة بسبب بطء مصر في تنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية المتفق عليها ومنها خفض الدين وتخارج الدولة من الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.

وفي حال إقرار الصندوق الموافقة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي سيكون بمقدور مصر استلام 2.4 مليار دولار من قرض صندوق النقد البالغ 8 مليارات دولار.