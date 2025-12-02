720 مليونًا هذا الشهر.. مصر تسدد 5.5 مليار دولار لصندوق النقد في 2025

أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن مصر انتهت من سداد نحو 4.78 مليار دولار من المدفوعات المستحقة عليها لصندوق النقد خلال الـ11 شهرًا الأولى من العام الحالي.

وبحسب جدول مدفوعات الدين المنشور على موقع الصندوق، ستسدد مصر نحو 720 مليون دولار خلال الشهر الحالي على أربعة أقساط، ليصل إجمالي ما سددته خلال عام 2025 إلى نحو 5.5 مليار دولار.

وتم احتساب كل دولار على أساس سعر 0.734163 وحدة حقوق سحب خاصة (SDR)، وهي وحدة المحاسبة المعتمدة لدى صندوق النقد الدولي. وتُعد هذه المدفوعات جزءًا من التزامات مصر تجاه الصندوق التي حلّ موعد استحقاقها.

وبدأت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة مصر مطلع الشهر الجاري لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم بقرض بقيمة 8 مليارات دولار. وستتمكن مصر، في حال اعتماد المراجعتين، من استلام نحو 2.4 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، حصلت مصر على نحو 3.3 مليار دولار من قرض صندوق النقد، تضمنت دفعة أولى بقيمة 347 مليون دولار عقب موافقة الصندوق على البرنامج في ديسمبر 2022، إضافة إلى نحو 2 مليار دولار صُرفت على أربع دفعات خلال عامي 2024 و2025.