إعلان

رئيس كولومبيا يرد بقوة على تهديدات ترامب: "عصابة من المعتدين جنسيًا"

كتب : مصراوي

01:12 م 04/01/2026

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

رد الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا: "عصابة من المعتدين جنسياً على الأطفال تريد تدمير ديمقراطيتنا"، وتابع: "لمنع كشف قائمة جيفري إبستين (رجل الأعمال المتهم بالاعتداء جنسيًا على الأطفال)، يرسلون سفن حربية لقتل الصيادين ويهددون جيراننا بالغزو من أجل نفطهم".

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت، تحذيراً شديد اللهجة إلى الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو اليوم السبت، مشيراً إلى مخاوف بشأن تهريب المخدرات في أعقاب اعتقال الولايات المتحدة لزعيم فنزويلا نيكولاس مادورو في عملية عسكرية واسعة النطاق.

عندما سُئل ترامب خلال مؤتمر صحفي عن تصريحات بيترو الأخيرة بأنه غير قلق بشأن أي تداعيات للعملية، قال ترامب: "لديه مصانع يصنع فيها الكوكايين، إنه يصنع الكوكايين ويرسله إلى الولايات المتحدة"، مضيفاً: "لذا عليه أن يحذر".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جوستافو بيترو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جيفري إبستين الولايات المتحدة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية