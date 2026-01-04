رئيس كولومبيا يرد بقوة على تهديدات ترامب: "عصابة من المعتدين جنسيًا"

وكالات

رد الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلًا: "عصابة من المعتدين جنسياً على الأطفال تريد تدمير ديمقراطيتنا"، وتابع: "لمنع كشف قائمة جيفري إبستين (رجل الأعمال المتهم بالاعتداء جنسيًا على الأطفال)، يرسلون سفن حربية لقتل الصيادين ويهددون جيراننا بالغزو من أجل نفطهم".

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت، تحذيراً شديد اللهجة إلى الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو اليوم السبت، مشيراً إلى مخاوف بشأن تهريب المخدرات في أعقاب اعتقال الولايات المتحدة لزعيم فنزويلا نيكولاس مادورو في عملية عسكرية واسعة النطاق.

عندما سُئل ترامب خلال مؤتمر صحفي عن تصريحات بيترو الأخيرة بأنه غير قلق بشأن أي تداعيات للعملية، قال ترامب: "لديه مصانع يصنع فيها الكوكايين، إنه يصنع الكوكايين ويرسله إلى الولايات المتحدة"، مضيفاً: "لذا عليه أن يحذر".