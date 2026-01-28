أعلن البنك الأهلي المصري إطلاق حملة ترويجية جديدة لكافة عملاء الأوعية الادخارية والحسابات للعملاء الحاليين والجدد وذلك اعتبارا من يناير 2026 حتى إبريل 2026، وذلك في إطار حرصه الدائم على تقديم أفضل الحلول الادخارية للعملاء الحاليين والمرتقبين، وتشجيعًا لهم للحفاظ على أرصدة الأوعية الادخارية أو زيادتها، مع إتاحة فرص مميزة للفوز بجوائز قيمة.

قالت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إن الحملة الترويجية تأتي في إطار استراتيجية البنك الأهلي المصري المستمرة لدعم كافة شرائح العملاء وتحفيزهم على الادخار كأداة أساسية للتخطيط المالي السليم.

وأكدت حرص البنك الدائم على ابتكار حملات ترويجية جديدة تضيف قيمة حقيقية للعملاء، وتمنحهم فرصًا للفوز بجوائز قيمة من الذهب.

من جانبه أشار كريم سوس رئيس التجزئة المصرفية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري إلى أن زيادة قيمة أرصدة الأوعية الادخارية يتيح فرصا أكبر للعملاء للفوز بجوائز الحملة الترويجية التي تتمثل في جوائز ذهبية، حيث تتيح الحملة فرص للفوز لعدد 128 عميلا، تقسم إلى 100 عميل يفوز كل منهم بـ 10 جرامات ذهب، في حال قام العميل بالاحتفاظ بمتوسط أرصدته أو قام بزيادتها حتى أقل من 250 ألف جنيه مصري أو ما يعادلها، وذلك لكافة أنواع الأوعية الادخارية، و25 عميلًا يفوز كل منهم بـ 100 جرام ذهب، في حال كانت الزيادة بمتوسط الأرصدة من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 2 مليون جنيه، و3 عملاء من أصحاب الزيادة بمتوسط أرصدة الأوعية الادخارية 2 مليون جنيه أو ما يعادلها فأكثر، ستكون لهم فرصة الفوز بكيلو دهب.

وأشارت هالة حلمي رئيس المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي المصري إلى أن البنك الأهلي المصري يقدم لعملائه باقة مميزة ومتنوعة من منتجات الادخار تتيح مدد ادخارية ودوريات صرف العائد المتنوعة والتي تلبي كافة احتياجات العملاء حيث يمكن التمتع بعائد يومي على الحساب الأهلي اليومي بعائد يصل إلى 15.75% ، وعائد شهري أو سنوي على حساب توفير الأهلي اكسترا يصل إلى 17%.

كما يقدم البنك منتجات شهادات وودائع قصيرة، متوسطة وطويلة الأجل حيث يتيح ودائع حتى سنة بعائد يصل إلى 15.50% وشهادات لمدة 3 سنوات كالشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري بعوائد 21% للسنة الأولى، 16.25% للسنة الثانية 12% للسنة الثالثة والشهادة البلاتينية عائد شهري 16%.