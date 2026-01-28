إعلان

انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:48 ص 28/01/2026

أسعار العملات العربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 28-1-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.47 جنيه للشراء، و12.54 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.77 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 123.27 جنيه للشراء، و124.82 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 11.91 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 65.74 جنيه للشراء، و66.46 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 151.82 جنيه للشراء، و154.44 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار العملات العربية سعر الريال السعودي سعر الدرهم الإماراتي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
نجم الدوري الإنجليزي يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فريقه بدوري الأبطال
رياضة عربية وعالمية

نجم الدوري الإنجليزي يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فريقه بدوري الأبطال
تنسيق مصري- هولندي في ملف المياه والمناخ على هامش اجتماع الأمم المتحدة
أخبار مصر

تنسيق مصري- هولندي في ملف المياه والمناخ على هامش اجتماع الأمم المتحدة
قبل الإعلان الرسمي.. بتروجيت يودّع صفقة الأهلي الجديدة
رياضة محلية

قبل الإعلان الرسمي.. بتروجيت يودّع صفقة الأهلي الجديدة
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
مدارس

رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يسجل قمة قياسية جديدة ببداية التعاملات
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون