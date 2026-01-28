ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 28-1-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 56.19 جنيه للشراء، بزيادة 38 قرشًا، و56.65 جنيه للبيع، بزيادة 59 قرشًا.

بنك مصر: 56.2 جنيه للشراء، بزيادة 39 قرشًا، و56.66 جنيه للبيع، بزيادة 60 قرشًا.

بنك القاهرة: 56.19 جنيه للشراء، بزيادة 55 قرشًا، و56.65 جنيه للبيع، بزيادة 60 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 56.22 جنيه للشراء، بزيادة 41 قرشًا، و56.66 جنيه للبيع، بزيادة 60 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 56.16 جنيه للشراء، بزيادة 37 قرشًا، و56.64 جنيه للبيع، بزيادة 59 قرشًا.