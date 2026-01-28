إعلان

انخفض في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:45 ص 28/01/2026

سعر الريال السعودي

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 28-1-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.47 جنيه للشراء، و12.54 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.47 جنيه للشراء، و12.54 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.47 جنيه للشراء، و12.54 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.5 جنيه للشراء، و12.54 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.48 جنيه للشراء، و12.53 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

