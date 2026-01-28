تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 و8 قروش، بمنتصف تعاملات الأربعاء 28-1-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 46.94 جنيه للشراء، و47.04 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 46.95 جنيه للشراء، و47.05 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 46.94 جنيه للشراء، و47.04 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.95 جنيه للشراء، و47.05 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 46.92 جنيه للشراء، و47.02 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.