رئيس أفريكسيم: 4 تريليونات دولار الناتج المحلي للدول الأفريقية يمثل فرصة غير مسبوقة

07:53 م الجمعة 05 سبتمبر 2025

بنديكت أوراما رئيس البنك الإفريقى للتصدير والاستير

الجزائر- منال المصري:

قال بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، إن الناتج المحلي الإجمالي للدول الأفريقية البالغ 4 تريليونات دولار، بعدد ملياري نسمة يمثل فرصة غير مسبوقة إذا ما تحولت إلى سوق موحد ومتكامل.

جاء ذلك في كلمته خلال احتفالية يوم الشتات الإفريقي بمعرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025)، المنعقد في الجزائر، بحضور قادة دول ورؤساء حكومات وشخصيات بارزة من إفريقيا والشتات.

وشدد رئيس أفريكسم بنك على أن فكرة "أفريقيا العالمية" يمكن تعريفها باعتبارها (الوحدة الإفريقية) المدعومة بالأسواق ورؤوس الأموال التي يملكها الأفارقة ويسيطرون عليها.

بنديكت أوراما أفريكسيم بنك
