فيتش تقلص توقعاتها لخفض مصر لسعر الفائدة في 2026 إلى 6% بدلا من 10.25%

كتب : منال المصري

04:27 م 04/01/2026

وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني

كتبت- منال المصري:

قلصت مؤسسة فيتش سوليوشنز- التابعة لوكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني- توقعاتها لخفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة خلال 2026 وسط استمرار حذر المركزي في قرارات خفض الفائدة بهدف الحفاظ على أسعار فائدة جاذبة للمستثمرين الأجانب.

وتوقعت فيتش سوليوشنز، في تقريرها خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 6% خلال العام الحالي بدلا من 10.25% في توقعات سابقة وهو ما يعني استمرار حذر المركزي في دورة التيسير النقدي.

خلال 2025 خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 7.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف على 5 مرات آخرها 1% في ديسمبر الماضي إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.

وأكدت فيتش أن دورات التيسير النقدي في معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستنتهي في عام 2026، باستثناء مصر وإسرائيل تحت إغراء استثمار الأجانب في أدوات الدين المحلية.

قفزت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية المصرية خلال أول 7 أشهر من 2025 بنحو 10.7 مليار دولار ليقفز إجمالي الرصيد إلى نحو 42.4 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.

تباطؤ معدل التضخم

وأشارت فيتش سوليوشنز إلى أن التضخم في مصر في مسار يسير في اتجاه تنازلي وسيستمر في التراجع من ذروته 38% في سبتمبر 2023 إلى نحو 10%.

كان معدل التضخم تباطؤ على مستوى مدن مصر تراجع إلى 12.3% في نوفمبر من 12.5% في أكتوبر الماضي حيث يستهدف المركزي تراجعه إلى بين 5% و9% خلال الربع الرابع في العام الحالي.

مؤسسة فيتش سوليوشنز سعر الفائدة لبنك المركزي المصري

