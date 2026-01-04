إعلان

تعرف على أعضاء لجنة السياسة النقدية المسؤولة عن حسم سعر الفائدة في 2026

كتب : منال المصري

02:15 م 04/01/2026

البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري تشكيل لجنة السياسة النقدية المسؤولة عن حسم قرارات أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بشكل دوري كل شهر ونصف بواقع 8 اجتماعات خلال 2026 بعد إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي.

وبحسب موقع المركزي، فإن اللجنة تضم 6 أعضاء برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي وعضوية رأمي أبو النجا وطارق الخولي نائبي المحافظ، وخالد صقر وأحمد جاد، وأمنية حلمي أعضاء غير التنفيذيين بمجلس إدارة المركزي.

خلال 2025 خفض البنك المركزي لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف سعر الفائدة 7.25% على 5 مرات آخرها في ديسمبر الماضي إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.

على مدار آخر عامين يعمل المركزي على إعادة تشكيل أعضاء لجنة السياسة النقدية مع إعلان الرئيس إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي لمدة عام في شهر نوفمبر.

وأول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام الحالي سيكون يوم 12 من فبراير المقبل، وفق جدول الاجتماعات الدورية المنشور على موقع المركزي.

