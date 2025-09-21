إعلان

5.6تريليونات جنيه ودائع العملاء بالبنك الأهلي المصري بنهاية أغسطس الماضي

02:05 م الأحد 21 سبتمبر 2025

البنك الأهلي المصري- أرشفية



كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأهلي المصري ارتفاع إجمالي ودائع العملاء بنحو 12% خلال أول 8 أشهر من العام الحالي إلى 5.6 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي مقابل نحو 5 تريليونات جنيه في ديسمبر 2024.

ووصل عدد عملاء البنك الأهلي إلى أكثر من 21.5 مليون عميل في ديسمبر 2024 مقابل نحو 19.8 مليون عميل في ديسمبر 2023 بمعدل نمو 9%.

جاء ذلك، وفق بيان البنك بعد أن اعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، في اجتماعها اليوم، وفق بيان البنك.

,نمت إجمالي محفظة قروض العملاء والبنوك بالبنك الأهلي بنسبة 13% خلال أول 8 أشهر من العام الحالي 2025 الى نحو 4.453 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025 مقابل نحو 3.948 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

وقام البنك الأهلي بمنح تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 172 مليار جنيه في ديسمبر 2024 بمعدل نمو 10% على أساس سنوي وصولاً الى 194 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025، هذا بالمقارنةً بـ 157 مليار في ديسمبر 2023.

البنك الأهلي المصري ودائع العملاء الجمعية العامة القوائم المالية
