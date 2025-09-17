كتبت- منال المصري:

خفض الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة 0.25% في اجتماعه اليوم لأول مرة في 2025 ليتوافق مع توقعات السوق رغم ارتفاع معدل التضخم.

وتراجع سعر العائد على الدولار بعد خفض سعر الفائدة إلى 4% و4.25%.

وجاء خفض الفائدة 0.25% بأراء الأغلبية بقيادة جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي باستثناء ستيفن آي. ميران، الذي فضّل خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بوتيرة أعلى بمقدار 0.5% في هذا الاجتماع.

لماذا خفض الفائدة؟

تشير المؤشرات الأخيرة إلى تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام.

وتباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة قليلاً، لكنه لا يزال منخفضاً كما ارتفع التضخم، لا يزال مرتفعاً بعض الشيء.

وارتفع معدل التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية إلى 2.9% في أغسطس مقابل 2.7% في يوليو الماضي بفعل زيادة أسعار السلع والخدمات.

وتسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل.

بحسب تقرير اللجنة المفتوحة الفيدرالية، فإن عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لا يزال مرتفعاً وتولي اللجنة اهتماماً كبيراً للمخاطر التي تواجهها كلتا السلطتين، وترى أن المخاطر السلبية على التوظيف قد ارتفعت.

دعماً لأهدافها، وفي ضوء التحول في ميزان المخاطر، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما بين 4% و4.5%.

تخفيضات مقبلة

وعند النظر في أي تعديلات إضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستُقيّم اللجنة بعناية البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وميزان المخاطر.

وستواصل اللجنة خفض حيازاتها من سندات الخزانة، وسندات الدين الصادرة عن الوكالات، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري الصادرة عن الوكالات.

وتلتزم اللجنة التزاماً راسخاً بدعم أقصى قدر من التوظيف، وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

عند تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة رصد تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها.

وستراعي تقييمات اللجنة مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، والتطورات المالية والدولية.