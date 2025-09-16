البنك الزراعي يطلق حزمة من المنتجات والخدمات المصرفية قريبا

كتبت- منال المصري:

أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق العديد من الخدمات المصرفية والمنتجات التمويلية التي تلبي احتياجات عملاء البنك، بكافة شرائحهم من الخدمات المصرفية والتمويلية والتي تهدف إلى تيسير المعاملات المالية والبنكية على العملاء خاصة للشريحة الأكبر من عملاء البنك في القرى والمحافظات، لتحقيق الشمول المالي وتحسين جودة الحياة في الريف المصري.

جاء ذلك خلال مشاركة البنك الزراعي كراعي بلاتيني في النسخة السابعة والثلاثين من معرض "صحاري 2025"، الذي أقيم في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري.

وشهد جناح البنك إقبالاً كبيراً من جمهور المعرض، للتعرف على أحدث الحلول والبرامج التمويلية، والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لصغار المزارعين، وشركات الانتاج الزراعي والحيواني، بالإضافة للعروض الترويجية التي قدمها البنك لعملائه خلال فترة المعرض، بالتزامن مع فعاليات الشمول المالي، احتفالاً بعيد الفلاح.

أكد سامي عبد الصادق، نائب الرئيس التنفيذي، أن معرض "صحاري 2025"، يقدم حزمة متكاملة من الأنشطة والبرامج التي تخدم مختلف قطاعات الزراعة.

كما أنه يعتبر جسراً للتواصل بين كافة المعنيين بالقطاع الزراعي، وبالتالي فإنه من الضروري تواجد البنك الزراعي وسط العارضين من مختلف دول العالم، كونه المؤسسة المصرفية الأكبر المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، ما يخلق فرصاً جديدة لتعزيز دور البنك، وتوسيع دائرة عملائه.