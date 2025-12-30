البنك لمركزي يعلن موعد أول اجتماع لحسم سعر الفائدة في 2026

حدد البنك المركزي المصري يوم 12 فبراير من 2026 أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض ضمن 8 اجتماعات دورية خلال العام.

خلال 2025 خفض البنك المركزي لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف أسعار الفائدة بإجمالي 7.25% على 5 مرات آخرها 1% الخميس الماضي إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.

مواعيد اجتماعات المركزي لحسم سعر الفائدة في 2026

الاجتماع الأول: يوم 12 فبراير.

الاجتماع الثاني: يوم 2 أبريل.

الاجتماع الثالث: يوم 21 مايو.

الاجتماع الرابع: يوم 9 يوليو.

الاجتماع الخامس: يوم 20 أغسطس.

الاجتماع السادس: يوم 24 سبتمبر.

الاجتماع السابع: يوم 29 أكتوبر

الاجتماع الثامن: يوم 17 ديسمبر.