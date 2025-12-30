البنك لمركزي يعلن موعد أول اجتماع لحسم سعر الفائدة في 2026
كتب : منال المصري
البنك المركزي المصري
حدد البنك المركزي المصري يوم 12 فبراير من 2026 أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض ضمن 8 اجتماعات دورية خلال العام.
خلال 2025 خفض البنك المركزي لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف أسعار الفائدة بإجمالي 7.25% على 5 مرات آخرها 1% الخميس الماضي إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.
مواعيد اجتماعات المركزي لحسم سعر الفائدة في 2026
الاجتماع الأول: يوم 12 فبراير.
الاجتماع الثاني: يوم 2 أبريل.
الاجتماع الثالث: يوم 21 مايو.
الاجتماع الرابع: يوم 9 يوليو.
الاجتماع الخامس: يوم 20 أغسطس.
الاجتماع السادس: يوم 24 سبتمبر.
الاجتماع السابع: يوم 29 أكتوبر
الاجتماع الثامن: يوم 17 ديسمبر.