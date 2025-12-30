إعلان

ارتفع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

12:25 م 30/12/2025

سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة 4 قروش، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 30-12-2025، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.71 جنيه للشراء، و47.81 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.71 جنيه للشراء، و47.81 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.71 جنيه للشراء، و47.81 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.71 جنيه للشراء، و47.81 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.71 جنيه للشراء، و47.81 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

