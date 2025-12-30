ارتفع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة 4 قروش، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 30-12-2025، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.71 جنيه للشراء، و47.81 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.71 جنيه للشراء، و47.81 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.71 جنيه للشراء، و47.81 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.71 جنيه للشراء، و47.81 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.71 جنيه للشراء، و47.81 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.