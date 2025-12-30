إعلان

تراجع سعر الفائدة 1% على الوديعة الأسبوعية لدى البنك المركزي

كتب : منال المصري

03:08 م 30/12/2025

البنك المركزي المصري

كتبت- منال المصري:

سحب البنك المركزي المصري 62.9 مليار جنيه من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في مصر بعدد 5 طلبات في عطاء الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت اليوم الثلاثاء ليسجل أقل مستوى خلال آخر 3 سنوات و4 أشهر.

وراجع سعر الفائدة على الوديعة الأسبوعية في عطاء اليوم 1% إلى 20.5% بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير الخميس بخفض سعر الفائدة.

تعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي المصري، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه بالإضافة لكبح التضخم.

قبل اتجاه المركزي لخفض أسعار الفائدة تخطى حجم السيولة المقدمة من البنوك التريليون جنيه في العديد من العطاءات للاستفادة من العائد المرتفع على الوديعة.

البنك المركزي المصري الوديعة الأسبوعية لدى البنك المركزي تراجع سعر الفائدة خفض المركزي لأسعار الفائدة

