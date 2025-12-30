تراجع في 7 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
سعر الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرشين و4 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 30-12-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.6 جنيه للشراء، و47.7 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.7 جنيه للشراء، و47.8 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.