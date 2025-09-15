إعلان

سعر الدولار يتراجع في 7 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين

03:31 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الدولار

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 7 بنوك بقيمة تتراوح بين قرش و5 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 15-9-2025، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.14 جنيه للشراء، و48.24 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.16 جنيهًا للشراء، و48.26 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.18 جنيه، و48.28 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

