سعر الجنيه يرتفع 3 جنيهات مقابل الدولار خلال 2025

ارتفع سعر الجنيه مقابل الدولار بنحو 3 جنيهات بنسبة 6.2% خلال 2025 مقارنة بنهاية العام الماضي، بدعم زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن الجنيه ارتفع إلى 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع لكل دولار بنهاية آخر تعاملات البنوك في 2025 اليوم الأربعاء مقابل 50.79 جنيه و50.89 جنيه لكل دولار على التوالي بنهاية ديسمبر 2024.

تعرض الجنيه خلال العام الماضي لضغوط متزايدة ليتراجع إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند نحو 51.72 جنيه لكل دولار في 9 أبريل الماضي بسبب التوترات الجيوسياسة وحالة عدم اليقين للرسوم الجمركية الأميركية.

وعاد الجنيه لالتقاط أنفاسه وارتفع مجددا بدعم زيادة تدفقات النقد الأجنبي خاصة من الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين المحلية والسياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.