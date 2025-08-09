1.14 مليار دولار حصيلة تعاملات "الإنتربنك" في أسبوع بين بنوك مصر

كتبت- منال المصري:

أنعشت تعاملات الإنتربنك بين بنوك مصر خلال الأسبوع الماضي في استرداد الجنيه جزءا من قيمته مقابل الدولار نتيجة زيادة المعروض من النقد الأجنبي مقارنة بالطلب.

سجلت حصيلة تعاملات بيع وشراء الدولار عبر "الإنتربنك" بين بنوك مصر خلال الأسبوع الماضي نحو 1.14 مليار دولار مقابل بنحو 1.12 مليار دولار الأسبوع الماضي، وفق ما قاله مصرفيون لمصراوي.

وبحسب المصرفيين فإن حجم تعاملات الإنتربنك خلال الأسبوع الحالي تراوح بين 100 مليون دولار و350 مليون دولار حيث شهدت التعاملات زيادة في العرض من النقد الأجنبي بدعم دخول مستثمرين أجانب في أذون الخزانة المحلية.

الإنتربنك سوق داخلية بين البنوك المصرية يشرف عليها البنك المركزي، بهدف بيع وشراء الدولار بينهم لتمويل الاحتياجات.

تحسن أداء الجنيه

أدى ارتفاع العرض من النقد الأجنبي إلى تحسن أداء الجنيه على مدار آخر 5 أسابيع مقابل الدولار ليرتفع إلى أعلى مستوى له منذ 9 أشهر إلى 48.5 جنيه للشراء و48.6 جنيه للبيع لكل دولار، بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق موقع البنك المركزي المصري.

وأرجع مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، تحسن الجنيه إلى زيادة تدفق النقد الأجنبي الرسمي خاصة في ظل انتعاش موسم السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تنشط مع بدء العطلة الصيفية.

كما تدفقت بعض الأموال الساخة المتمثلة في استثمار الأجانب في أذون وسندات الخزانة المحلية والتي كانت من أحد العوامل الإضافية في تحسن أداء الجنيه لزيادة الطلب على بيع الدولار مقابل شراء الجنيه للحصول على عائد مرتفع من استثمارهم فيه.

وأدى تسهيل البنوك تمويل المستثمرين الأجانب عند خروجهم في أي وقت يختارونه إلى زيادة الثقة والاطمئنان وعودتهم مجددا للسوق المصري بعد كل عملية تخارج لجني الأرباح.