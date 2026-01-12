إعلان

سعر الريال السعودي ينخفض في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

12:19 م 12/01/2026

الريال السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 12-1-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.52 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.59 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

بنك مصر: 12.51 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.51 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و12.58 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

بنك الإسكندرية: 12.55 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.59 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

البنك التجاري الدولي: 12.54 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروِش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر بنك القاهرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"كشر عن أنيابه".. حفيظ دراجي يتغنى بمصر بعد التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا
رياضة محلية

"كشر عن أنيابه".. حفيظ دراجي يتغنى بمصر بعد التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا
فرص عمل جديدة برواتب تصل لـ20 ألف جنيه.. التخصصات والتقديم
أخبار مصر

فرص عمل جديدة برواتب تصل لـ20 ألف جنيه.. التخصصات والتقديم
تراجع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
أخبار البنوك

تراجع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

شعبة المستوردين: قفزة غير مسبوقة في أسعار النحاس والطن يتخطى الـ 13 ألف
اقتصاد

شعبة المستوردين: قفزة غير مسبوقة في أسعار النحاس والطن يتخطى الـ 13 ألف
"الاتفاق تم بمدة العقد".. تفاصيل أولى صفقات الأهلي الأجنبية
رياضة محلية

"الاتفاق تم بمدة العقد".. تفاصيل أولى صفقات الأهلي الأجنبية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاع قياسي لأسعار الذهب والفضة خلال تعاملات اليوم.. فما السبب؟
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)
حالة الطقس في الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق