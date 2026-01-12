إعلان

انخفاض سعر اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

12:29 م 12/01/2026

سعر صرف اليورو

انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 12-1-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر اليورو في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.79 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش، و55.22 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك مصر: 54.76 جنيه للشراء، بتراجع 11 قرشًا، و55.18 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك القاهرة: 54.73 جنيه للشراء، بتراجع 14 قرشًا، و55.17 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

بنك الإسكندرية: 54.79 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش، و55.14 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

البنك التجاري الدولي: 54.78 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش، و55.2 جنيه للبيع.

